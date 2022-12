Golo português e festa ao cair do pano na estreia de Lopetegui na Premier League

Wolverhampton venceu esta segunda-feira em casa do Everton.

Julen Lopetegui estreou-se esta segunda-feira no comando técnico do Wolverhampton com uma vitória em casa do Everton, jogo da ronda 17 da Premier Legue. Daniel Podence, assistido por João Moutinho, fez o primeiro golo da formação orientada agora pelo espanhol, ao minuto 22, depois de Mina, aos 7', ter adiantado a equipa da casa no marcador.

No quinto minuto de descontos do segundo tempo, Ait-Nouri deu o triunfo ao Wolverhampton, que volta a vencer na competição após cinco encontros sem o conseguir.

José Sá, Nélson Semedo e Rúben Neves também foram titulares na formação mais portuguesa do campeonato inglês, enquanto Gonçalo Guedes, Matheus Nunes e Toti foram suplentes utilizados.

O Wolverhampton é, de forma provisória, o antepenúltimo classificado, com 13 pontos em 16 jogos realizados. Está, portanto, em zona de despromoção.