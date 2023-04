Foi dado como desaparecido e luta contra as drogas: "Já tive tantas oportunidades..."

Brian Fernández foi afastado do Colón. Em entrevista falou de quando Maradona o abraçou a chorar

Em entrevista ao programa "Son Aviones", do canal Tyc Sports, Brian Fernández, jogador argentino do Colón que há cerca de um mês foi dado como desaparecido e que enfrenta problemas com adição a drogas, falou dos seus fantasmas e dos planos para sair do buraco negro em que se encontra.

"Nos últimos dias tenho estado a considerar iniciar um tratamento psicológico. É o que a minha família me está a pedir que faça. Sou uma pessoa muito desconfiada. Não é por nada, mas tenho estado em conversas com psicólogos nas quais descobri mais tarde que eles têm falado com pessoas diferentes, por isso é difícil para mim confiar neles", comentou o jogador, que foi afastado do plantel do Colón após ter desaparecido e faltado a treinos várias vezes.

Para uma recuperação plena, Brian Fernández gostava de voltar a jogar no estrangeiro, para se afastar das más companhias na Argentina e para mudar de estilo de vida: "Gostaria de ir para o estrangeiro. Jogar futebol é do que mais sinto falta. Já tive tantas oportunidades. Estou muito chateado e aborrecido, as pessoas não me vão compreender. Os Estados Unidos [jogou nos Portland Timbers] são, de longe, o melhor país do mundo. Não há nada com que o atacar. Era uma tranquilidade... Foi um erro ter vindo para cá [Argentina]. Fui a vários sítios depois de jogar. A minha família saía e passeava. Essas coisas são muito difíceis de fazer aqui [na Argentina]".

Brian Fernández falou da relação com Maradona, com quem esteve no México, quando jogou no Necaxa e o astro orientava o Dorados Sinaloa: "Diego convidou-me para os jogos e eu partilhei balneário. Fui vê-lo quando ele jogou a final no campo de San Luis. Eu estava à espera do lado de fora do balneário, ele correu para os jogadores e chamou-me para entrar. Ele disse-me para desfrutar dos Estados Unidos, porque o seu sonho era levar o Benjamín [o seu neto, filho de Kun Aguero] à Disney, mas ele sabia que nunca seria capaz de o fazer, nem nesta, nem noutra vida. Ele disse-me isso em lágrimas, abraçando-me."