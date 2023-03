Namorada do jogador argentino "desaparecido" abre o livro e fala da luta contra as drogas

Araceli Fessia, namorada e mãe do filho (Milan) de Brian Fernández, falou pela primeira vez com os media (nomeadamente ao programa Cómo te va, da D Sports Radio) sobre os problemas com as drogas do jogador do Colón

Desaparecido: "Estou a lidar com isto, mas acaba sempre por ficar um pouco fora de controlo. Fazemos isto há muitos anos e acho que consigo lidar bem com isto. Estamos com Brian há oito anos, mas há três anos que lutamos contra esta grave doença. A realidade é que ele não está desaparecido. Teve alguns dias maus, mas não o perdemos de vista. Esta doença tem a ver com força de vontade e com o tempo aprendi que só eu, com o meu bebé, não consigo entrar nos lugares em que ele se mete com as pessoas com quem que ele se mete. Mas sabemos quem lhe abre a porta, onde ele está a qualquer momento, quem lhe dá acesso às coisas e quem são as pessoas boas. Há dias em que a sua doença ataca tão duramente que ele não se deixa ajudar e esses são os dias em que se torna mais complicado".

Ajuda: "Estamos sempre com o nosso grupo de profissionais a saber praticamente tudo sobre ele até ele dizer 'ajudem-me'. E, neste caso, ele foi rápido. Ele pediu ajuda no sábado. A coisa com o carro, que fica sem gasolina, acontece no domingo ao meio-dia. Quando está mal, Brian não lida com dinheiro, não tinha o suficiente para o encher de gasolina. Ele pediu-me, enviou-me que não tinha gasolina e eu e o meu grupo de decidimos não lhe dar. Preferimos que o carro seja roubado ou incendiado antes de ele continuar a utilizá-lo e perdermos-lhe o rasto ou ele desaparecer realmente. Obviamente, o carro foi deixado num sítio mau e as pessoas tentaram roubá-lo, estava avariado. O Brian está contido, temos um grupo de profissionais. Quando ele está bem é triste, porque eu quero que ele seja assim para o resto da sua vida. Peço às pessoas que não o ataquem, porque isso não o ajuda e funciona contra nós".

Profissionais: "Os especialistas estão comigo há três anos. Mesmo que o Brian não permita ser ajudado nos seus momentos de crise, eu continuo a ajudar-me a mim e ao meu filho. Preciso sempre deles, nestes momentos tenho de recorrer a eles para lhes perguntar qual é a coisa certa a fazer. Aprendi com o tempo que tenho de continuar com a minha vida e que tenho de me concentrar no meu bebé".

O paradeiro de Brian Fernández: "O Brian está em casa do seu tio há três dias, desde sábado. Por recomendação dos profissionais, Milan [o filho] não pode ver o Brian num mau momento. Quando ele está bem, é uma pessoa incrível que dá tudo por mim e pelo meu filho. Ele tende a fugir e a ir com pessoas que não são próximas de nós. É uma luta diária, quando ele é mau é desesperante. E quando ele está bem é triste, porque desejo que ele seja assim para o resto da sua vida, mas é uma doença que o ataca no momento menos esperado. E sofre muito."