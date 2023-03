Jogador argentino está desaparecido e o carro foi encontrado destruído

Brian Fernández, do Colón, tinha sido suspenso pelo clube após voltar a faltar aos treinos

O jogador do Colón Brian Fernández desapareceu há uma semana, ninguém sabe dele desde então e entretanto a polícia de Santa Fé encontrou o seu carro abandonado e praticamente destruído, com vidros partidas e sem rodas.

O jogador tinha sido suspenso do clube por atos de indisciplina, após falhar vários treinos.

Os familiares de Brian dizem que não sabem do seu paradeiro e a situação é cada vez mais preocupante.

Brian Fernández voltou ao Colón esta época, para relançar a carreira, pois tem vários episódios com consumo de estupefacientes.

"Dei-lhe duas oportunidades. Não sou psicólogo. Falei com ele como se fosse meu filho, um miúdo de bairro, um familiar, mas é com ele agora. Tem de falar com um psiquiatra ou psicólogo", disse o treinador Pipo Gorosito, após conhecer-se que o jogador tinha sido afastado do plantel, há uma semana.

Brian Fernández, de 28 anos, jogou no Defensa y Justicia, Racing Club, Sarmiento de Junín, Metz, Unión La Calera, Necaxa, Portland Timbers, Ferro Carril Oeste e Deportivo Madryn.