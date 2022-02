FIFA e UEFA suspendem clubes e seleção da Rússia das provas internacionais

Medida anunciada esta segunda-feira inclui rescisão do contrato da UEFA com a Gazprom

A FIFA e a UEFA anunciaram esta segunda-feira, num comunicado conjunto, a suspensão imediata dos clubes e das seleções da Rússia das provas internacionais "até nova decisão".

No imediato, esta decisão afeta a seleção da Rússia, que disputaria em março a meia-final do play off de acesso ao Mundial'2002 - mediaria forças em casa com a Polónia e, em caso de vitória, com o vencedor do jogo Suécia-República Checa - e o Spartak de Moscovo, que nos oitavos de final da Liga Europa iria de defrontar o Leipzig.

Nota ainda para o anúncio, feito pela UEFA, da rescisão imediata do contrato de patrocínio que tinha com a Gazprom - empresa russa -, afetando assim os contratos com a Liga dos Campeões, competições de seleções e Euro'2024.

Comunicado ma íntegra

"Na sequência das decisões iniciais adotadas pelo Conselho da FIFA e pelo Comité Executivo da UEFA, que previram a adoção de medidas adicionais, a FIFA e a UEFA decidiram hoje em conjunto que todas as equipas russas, quer sejam equipas representativas nacionais ou equipas de clubes, serão suspensas da participação em competições. tanto da FIFA como da UEFA até nova ordem.

Estas decisões foram hoje adotadas pelo Gabinete do Conselho da FIFA e pelo Comité Executivo da UEFA, respetivamente os mais altos órgãos de decisão de ambas as instituições em matérias tão urgentes.

O futebol está totalmente unido e em plena solidariedade com todas as pessoas afetadas na Ucrânia. Ambos os presidentes esperam que a situação na Ucrânia melhore significativa e rapidamente para que o futebol possa ser novamente um fator de unidade e paz entre as pessoas".