Ex-Benfica Lindelof colocado na lista de dispensas do Manchester United

Manchester United quer vender Lindelof e Maguire para atacar Osimhen e Kim Min-Jae.

Victor Lindelof é um dos jogadores que o Manchester United pretende vender no final da época, à semelhança de Harry Maguire. De acordo com o portal Football Insider, os red devils pretendem encaixar algum dinheiro para depois avançarem para a tentativa de contratarem o avançado Victor Osimhen e o defesa-central Kim Min-Jae, ambos do Nápoles.

De acordo com a mesma publicação, o defesa-central sueco, que passou pelo Benfica, poderia também ser negociado com o Inter, em troca por Denzel Dumfries.

Lindelof está há cinco anos no Manchester United e esta temporada soma 21 jogos.