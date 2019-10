Europa Conference League: conheça os moldes da nova competição da UEFA

Organismo que tutela o futebol europeu divulgou os moldes da prova, que será disputada a partir de 2021/22.

A UEFA divulgou esta quinta-feira os moldes da Europa Conference League (inicialmente conhecida por Liga Europa 2), nova competição europeia de clubes que será disputada a partir de 2021/22, juntando-se a Liga dos Campeões e Liga Europa, e que vai durar até, pelo menos, 2024.

De acordo com o organismo que tutela o futebol europeu, nenhuma equipa terá garantida a qualificação direta para a fase de grupos da prova - serão oito grupos de quatro equipas, num total de 32 participantes -, e haverá três vias possíveis de apuramento: 17 equipas surgirão do caminho principal da Conference League, cinco equipas do caminho dos campeões e as outras 10 serão provenientes do lote de formações eliminadas do play-off da Liga Europa.

Os oito vencedores da fase de grupos avançam automaticamente para os oitavos de final e será disputada uma ronda eliminatória adicional antes dos "oitavos" entre os oito segundos classificados dos grupos e as equipas que terminem no terceiro lugar da fase de grupos da Liga Europa.

A nova competição contará com 141 jogos em 15 semanas e o vencedor garante automaticamente uma vaga na fase de grupos da Liga Europa da temporada seguinte.

Em termos da relação com as outras provas da UEFA há a salientar a redução do número de equipas na fase de grupos da Liga Europa, de 48 para 32. Os oito vencedores dos grupos da Liga Europa avançam automaticamente para os "oitavos". Também haverá uma eliminatória adicional antes dessa mesma ronda, entre os oito segundos classificados da fase de grupos e as oito equipas na terceira posição dos grupos da Champions League.

No que toca a horários, os jogos da Europa Conference League serão disputados à quinta-feira, tal como os da Liga Europa. Os jogos das duas competições serão, em princípio, divididos igualmente entre os dois horários: 17h45 e 20h.

A UEFA acrescenta ainda que haverá um mínimo de 14 campeões nacionais na fase de grupos da Liga dos Campeões, entre oito e 11 campeões nacionais na fase de grupos da Liga Europa e entre nove e 12 campeões nacionais na fase de grupos da Europa Conference League.