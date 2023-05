Escândalo das apostas no Brasil: recebeu, não cumpriu, foi apanhado e é ameaçado de morte

Jogador do Santos que foi suspenso pelo clube, Eduardo Bauermann, terá dito que pediria empréstimo para pagar dívida, ou então pediria para ser negociado

Eduardo Bauermann, jogador do Santos, é por estes dias o jogador mais mediático do escândalo das apostas no futebol brasileiro, no caso Operação Penalidade Máxima, investigado pelo Ministério Público de Goiás. Suspenso pelo Santos, foram divulgadas mais mensagens entre o grupo que organizava as apostas e o jogador, que agora até é ameaçado de morte.

Os problemas começaram quando Bauermann recebeu cerca de nove mil euros (50 mil reais) para ver um cartão amarelo, que acabou por não ver. Para compensar, aceitou ser expulso no jogo seguinte, o que aconteceu, mas após o final do jogo, o que não é considerado em algumas casas de apostas. Bauermann disse que não sabia da regra.

Um dos apostadores perdeu 140 mil euros com o não cumprimento do combinado por Bauermann, que chegou a considerar pedir um empréstimo ou em alternativa pedir para ser negociado pelo Santos, oferecendo uma parte dos seus direitos económicos.

Recorde que estão a ser analisados casos relacionados com 20 partidas e há oito jogadores como réus, de um total de 16 pessoas acusadas.