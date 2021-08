Eriksen regressa a Milão, mas Itália proíbe futebolistas com desfibriladores internos

Itália não deixa jogar futebolistas com desfibriladores internos

Christian Eriksen aterrou hoje em Milão com o objetivo de conversar com os dirigentes do Inter de Milão e de efetuar diversos exames médicos no sentido de o ajudar a esclarecer qual a exata gravidade do problema de saúde que o levou a sofrer uma paragem cardíaca no dia 12 de junho, durante o Dinamarca-Finlândia do último Europeu.

O médio dinamarquês já conversou com Beppe Marotta (diretor executivo do Inter) e nos próximos dias vai também conversar com o treinador do clube, Simone Inzaghi.

Espera-se que os exames médicos possam determinar a natureza infecciosa do problema cardíaco, que levou à instalação de um desfibrilador interno.

Ainda não estará totalmente descartada a hipótese de voltar a jogar, mas pelo Inter de Milão, com quem tem contrato até 2024, tal não deverá ocorrer antes de 2022, uma vez que no futebol italiano não é permitido atuar com desfibriladores internos. Os exames a efetuar agora vão determinar se o jogador poderá retirar o aparelho do corpo no espaço de seis a oito meses.

Se o jogador quiser, pode jogar em ligas que têm legislações diferentes, como a Inglaterra e a Holanda.