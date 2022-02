Em Espanha falam em possível "dois em um" do Chelsea para o Barcelona

Defesas dos "blues" poderiam rumar a Espanha a custo zero.

O Barcelona pretende uma pequena revolução para a próxima temporada e vão sendo vários os nomes apontados ao emblema espanhol. De acordo com o jornal "Sport", que já havia noticiado o interesse nos dois jogadores, poderá estar mais perto de se concretizar um "dois em um" do Chelsea para o Barcelona e... a custo zero. Trata-se de Azpilicueta e Christensen, ambos defesas, que terminam contrato a 30 de junho e parecem não desejar renovar com o clube inglês.

Dos dois, diz o diário desportivo espanhol, Azpilicueta é o que parece ter já quase os dois pés em Camp Nou. O Barcelona terá feito chegar uma oferta bastante interessante, que ligaria o internacional espanhol com os "culé" durante duas temporadas, mas uma de opção. A proposta é melhor do que a do Atlético de Madrid, que também terá mostrado interesse no jogador. Que a transferência fosse a título definitivo estaria dependente de uma última reunião entre o jogador e a diretora geral dos "blues", Marina Granovskaia, uma vez que o campeão europeu terá um direito de preferência sobre o defesa. Isto é, se o Chelsea superar a oferta do Barça, poderia renovar com o futebolista, no entanto, as pessoas próximas do jogador têm praticamente como certo que tal não acontecerá e que Azpilicueta vestirá mesmo as cores "blaugrana" na próxima temporada.

O dinamarquês Andreas Christensen também poderá juntar-se ao Barcelona no verão, embora neste caso as negociações não estejam tão avançadas como com Azpilicueta. O central de 25 anos comunicou ao Chelsea, meses antes, a intenção de não renovar e assim sair a custo zero. Desde então, recebeu várias ofertas: Barça, Bayern e algumas equipas inglesas. O seu agente esteve em Barcelona em janeiro e parece que o jogador está determinado a aceitar a proposta "culé", pois estará entusiasmado com o projeto que Xavi iniciou.