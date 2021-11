Em Espanha até falam em "bomba": mais um nome apontado ao Newcastle

Clube inglês ainda procura um treinador para render Steve Bruce.

Não há dia em que o novo treinador do Newcastle não seja alvo de rumores na imprensa internacional, e esta segunda-feira não é exceção. Desta vez é a "Sport1" a garantir que Unai Emery está no topo das preferências do novo-rico do futebol inglês, garantindo que a ideia do clube é apresentar o espanhol na próxima paragem para compromissos das seleções, neste mês de novembro.

Emery está atualmente ao leme do Villarreal e a informação adianta que os magpies estão na disposição de avançar com uma compensação financeira junto do clube, de modo a garantirem o sucessor de Steve Bruce. "Newcastle prepara uma bomba", escreve o jornal espanhol "As" sobre o tema.

Com 49 anos, Emery tem um currículo que impõe respeito, ou não tivesse ganho quatro edições da Liga Europa, a última delas na última época, precisamente ao serviço do "submarino amarelo". Em Inglaterra já orientou o Arsenal, registando ainda passagens por PSG, Sevilha, Spartak de Moscovo, Valência, Almería e Lorca Deportiva.

Recorde-se que ainda ontem, domingo, Pedro Martins, atualmente no banco do Olympiacos, foi apontado como outra possível solução.