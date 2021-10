Mais um treinador português associado ao comando técnico do Newcastle

Pedro Martins, treinador do Olympiacos, surge numa lista de possíveis sucessores.

Continuam os rumores quanto à sucessão de Steve Bruce no comando técnico do Newcastle. Se Paulo Fonseca tem vindo a ser apontado como um dos principais candidatos ao cargo, agora o "The Times" associa mais um treinador português ao mesmo.

Trata-se de Pedro Martins, atual treinador dos gregos do Olympiacos. O técnico surge na lista de possíveis sucessores juntamente com Lucien Favre, Paulo Fonseca, Steve Gerrard e Erik ten Hag.

De recordar que Steve Bruce deixou o emblema inglês poucos dias depois de anunciados os novos proprietários, por mútuo acordo, tendo Graeme Jones assumido interinamente o cargo. Ainda no sábado, Leonardo Jardim havia sido outro dos nomes associados aos "magpies", pelo portal "90min".