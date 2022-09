Diretor desportivo garante: "Nagelsmann tem o apoio total do Bayern"

Julian Nagelsmann, treinador do Bayern

O Bayern teve tido um arranque desapontante na Bundesliga, com três empates e uma derrota nas últimas quatro jornadas disputadas.

A nível interno, o arranque de temporada do Bayern tem deixado muito a desejar. Sem vitórias nas últimas quatro jornadas da Bundesliga (três empates consecutivos e uma derrota), onde ocupa a quinta posição, a cinco pontos do líder Union Berlim, os maus resultados do hegemónico campeão alemão têm colocado Julian Nagelsmann sob pressão acrescida.

Apesar disso, o diretor desportivo Hasan Salihamidzic garantiu este domingo que a direção bávara apoia incondicionalmente o trabalho do técnico, acrescentando que o clube espera que a pausa de seleções ajude a uma inversão na forma da equipa.

"Julian é muito claro, ele e a sua equipa técnica sabem exatamente o que têm de fazer. Julian tem o apoio total do Bayern, isso não precisa de ser enfatizado vezes e vezes. Vamos estar diferentes após a pausa internacional, também o espero", afirmou, em declarações ao jornal Bild.

O dirigente referiu ainda quais os aspetos que considera serem determinantes para que o Bayern volte à sua melhor versão: "Intensidade física, ambição e vontade de esforçares-te ao limite em todos os jogos, são esses os pré-requisitos para o sucesso".

