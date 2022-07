Depois de Everton, Flamengo já fechou mais uma contratação de peso

Acordo com Vidal está fechado, garantem no Brasil.

Depois de garantir a contratação de Everton Cebolinha junto do Benfica, o Flamengo continua em força no mercado de transferências e fechou já a aquisição de Arturo Vidal. O clube brasileiro acelerou as negociações com o médio chileno, perante o assédio do Boca Juniors, da Argentina, e garantiu mais uma cara nova para o plantel.

O "Globoesporte" adianta que Vidal assina um vínculo válido até dezembro de 2023 e deve chegar ao Rio de Janeiro na próxima semana.

A contratação ainda não é oficial, mas pelas redes sociais já circula uma imagem do jogador com a camisola do Flamengo.

Vidal, 35 anos, representou o Inter nas duas últimas épocas, após passagens por Barcelona, Bayern de Munique, Juventus e Bayer Leverkusen, isto no futebol europeu.