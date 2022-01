Dembélé responde ao Barcelona: "Não vou ceder a nenhum tipo de chantagem"

Clube catalão informou esta quinta-feira que não conta mais com o francês.

O diretor para o futebol do Barcelona, Mateu Alemany, disse esta quinta-feira que o clube comunicou a Dembelé e aos seus representantes que o futebolista, que termina contrato em junho, "deve sair imediatamente". "Parece evidente que o jogador não quer continuar no Barcelona e envolver-se no futuro projeto [...]. Nestas condições, dissemos-lhe, e aos seus agentes, que deverá ir embora de imediato", disse Alemany aos meios de comunicação do clube.

A postura do clube catalão mereceu já uma resposta por parte do internacional francês, que publicou um comunicado nas redes sociais. "Há quatro anos que não paro de ler coisas sobre mim e nunca me justifiquei. Mas a partir de hoje acabou-se", pode ler-se. "Vou responder com sinceridade, sem ceder a nenhum tipo de chantagem. Não permito, seja a quem for, dar a entender que não estou focado no projeto desportivo, nem atribuir-me intenções que eu nunca tive", vincou o jogador. "Vivi momentos complexos, lesões, o covid afetou-me. Sem a mais pequena sessão de treino, o míster chamou-me e eu sempre obedeci... sem questionar. Cumpri tão bem, como sempre fiz, porque é a minha paixão. Tenho plena consciência da sorte que tenho ao dedicar-me ao trabalho mais bonito do mundo", indicou Dembélé, vincando que, ainda com contrato, se mantém à disposição do clube e do treinador Xavi.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Believe (@o.dembele7)

Sobre o futuro, confirmou decorrerem negociações. "Como sabem, decorrem negociações. Deixo isso para o meu representante, é a sua área", disse.

Dembélé, de 24 anos, está no Barcelona desde 2017/18 e esta temporada foi utilizado apenas em 11 jogos, tendo marcado um golo. Formado no Rennes, o extremo, campeão do mundo pela França em 2018, deu nas vistas durante duas épocas no Borussia Dortmund, tendo depois rumado à Catalunha.

A imprensa espanhola tem divulgados nos últimos dias que Dembélé deverá mesmo abandonar Barcelona, com o futebol inglês a poder ser o seu destino ou até um regresso a França para representar o Paris Saint-Germain.