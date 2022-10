Courtois desfalca Real Madrid e falha El Clásico

Guarda-redes belga falhou os últimos quatro jogos devido a lesão

Thibaut Courtois não irá jogar frente ao Barcelona, no próximo domingo. A informação, confirmada pela Marca, é de que o guarda-redes não treinou para o duelo contra o clube culé. O Real decidiu não apressar o regresso do belga, cuja lesão não evoluiu conforme esperado.

Deste modo, será o ucraniano Andriy Lunin a ocupar a baliza dos merengues. Lunin foi o titular nos últimos quatro jogos, incluindo o embate frente ao Shakhtar, a contar para a Liga dos Campeões.

Este El Clásico é um confronto no topo da tabela, sendo que ambos partem para o jogo em igualdade pontual, com 22 pontos cada. No entanto, o Barcelona está em primeiro devido à diferença de golos (+19 para os blaugranas e +12 para os merengues).