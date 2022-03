Chelsea pode ir à falência em 17 dias e vai pedir licença especial, dizem em Inglaterra

Invasão da russa à Ucrânia com fortes implicações no Chelsea

"Blues" estão a viver um momento complicado.

A viver um momento complicado, como consequência das sanções aplicadas pelo Reino Unido a Roman Abramovich, o Chelsea irá pedir ao governo britânico, adianta esta sexta-feira o jornal "The Sun", uma licença especial que lhe permita vender o clube.

Caso contrário, de acordo com as mesmas informações, os "blues" poderão ir à falência em apenas 17 dias, aguentando até 28 de março, tendo 19 milhões de euros no banco neste momento.

De recordar que o governo britânico anunciou, na quinta-feira, novas sanções contra sete oligarcas russos, incluindo o dono do Chelsea, Roman Abramovich, e o antigo sócio, Oleg Deripaska, com o congelamento de bens e proibição de viagens.

O Chelsea está então impedido de vender bilhetes para jogos, negociar jogadores e o processo de venda foi suspenso na sequência das sanções anunciadas pelo Governo britânico ao proprietário.