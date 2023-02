Carragher e a questão Haaland: "É possível que tenha escolhido o clube errado"

Avançado norueguês ficou em branco no desaire, por 1-0, do Manchester City na casa do Tottenham. Comentador analisou aquilo que pode ser um problema para a equipa de Pep Guardiola

Erling Haaland não conseguiu ajudar o Manchester City a evitar a derrota, por 1-0, na casa do Tottenham. Em branco, o avançado passou um pouco ao lado do jogo e, no final, Jamie Carragher considerou que, talvez, os campeões de Inglaterra não sejam a equipa ideal para o norueguês.

"Pensa no primeiro golo que ele marcou contra o West Ham, aquele espaço e aquela corrida. Não é assim que o Manchester City costuma jogar. Ele vem do Dortmund, numa liga onde se contra-ataca e se vai de área a área, com um ritmo enorme. Já não se vê mais, aqui. É possível que tenha escolhido o clube errado para obter o melhor de si próprio", explicou, aos microfones da Sky Sports.

Carragher, antigo defesa do Liverpool, lembrou os golos que o Manchester City marcou, até ao momento, para explicar o ponto de vista.

"Haaland marcou 25 golos na Premier, mas o Manchester City tem a mesma quantidade de golos e já sofreu mais. Eles são uma equipa diferente e pior com Haaland em campo, mas a culpa não é deles. Haaland ainda marcará 25 golos na liga e muitos virão de cruzamentos que ele acabará por fazer. Não estamos, ainda assim, a ver tudo o que ele pode fazer pela equipa que escolheu", referiu.