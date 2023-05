Barcelona pensa em competir fora da Europa caso seja afastado da Champions

De acordo com o canal TV3, os catalães estão a estudar a possibilidade de competirem na qualidade de convidados numa competição estrangeira, preferencialmente no Médio Oriente ou Ásia, caso sejam castigados com o afastamento das provas europeias, na sequência do caso Negreira.

Após o Ministério Público espanhol e a UEFA terem aberto investigações independentes ao caso Negreira, com a segunda a poder resultar no afastamento do Barcelona das competições europeias na próxima época, o gigante catalão já se encontra a definir um plano caso esse cenário suceda.

De acordo com o canal espanhol TV3, o Barça está a estudar a possibilidade de competir na qualidade de convidado numa competição estrangeira, preferencialmente no Médio Oriente ou Ásia, caso fique fora da próxima edição da Liga dos Campeões.

Este cenário será de momento apenas uma opção preventiva, uma vez que o clube está otimista em relação às possíveis consequências do escândalo relacionado com os pagamentos realizados a Enríquez Negreita, ex-presidente do Comité Técnico Arbitral, que terá recebido 7,3 milhões de euros entre 2001 e 2018.

Também a pressão dos investidores do Barcelona para uma garantia de entrada de receitas na próxima época terá estado na origem desta hipótese, que seria uma forma de compensar as perdas resultantes da não participação na Liga dos Campeões.