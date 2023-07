Barcelona oficializa contratação de Vítor Roque, que chega em 2024

Promessa brasileira vai continuar no Athletico Paranaense até ao arranque da época 2024/25.

O Barcelona oficializou esta quarta-feira a contratação de Vítor Roque, jovem avançado brasileiro que vai continuar ao serviço do Athletico Paranaense até ao início da época 2024/25.

O promissor avançado, de 18 anos, assinou um contrato válido por oito temporadas, até 2031, ficando blindado com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.

De acordo com Fabrizio Romano, especialista no mercado, Roque vai custar 30 milhões de euros (ME) fixos ao Barcelona, mas a transferência poderá ascender até aos 61 ME, dos quais 26 ME são relativos a variáveis dependentes de rendimento desportivo e títulos conquistados. Os cinco milhões restantes entrarão nos cofres do Athletico caso o jovem figure no top-3 da Bola de Ouro enquanto estiver nos catalães.

Formado no Cruzeiro, Vítor Roque, que já fez a estreia pela seleção principal do Brasil, juntou-se ao Athletico Paranaense em 2022, tendo registado 15 golos e cinco assistências em 30 jogos disputados no presente ano.