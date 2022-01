Atlético de Madrid já terá escolhido o substituto de Trippier

Kieran Trippier rumou recentemente ao Newcastle.

O Atlético de Madrid já terá escolhido o substituto para Kieran Trippier, que recentemente rumou ao Newcastle. Ou pelo menos assim o diz o jornal "As" este domingo.

De acordo com o diário desportivo espanhol, o emblema "colchonero" terá Daniel Wass, lateral de 32 anos do rival Valência, como primeira opção para o lugar deixado pelo internacional inglês. Wass acaba o contrato a 30 de junho, não tendo renovado com o clube valenciano.

O dinamarquês é, segundo as mesmas informações, um desejo antigo de Diego Simeone, treinador do Atlético, que poderá ver finalmente a contratação fechada nos próximos dias. A semana que se segue será fundamental nas negociações, que poderão ficar concluídas por algo como um milhão de euros.

De recordar que a "Sky Sports" apontou Cédric Soares ao lugar.