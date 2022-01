Trippier pode ser rendido por um internacional português no Atlético Madrid

Atual campeão espanhol pretende, por empréstimo até final desta temporada, Cédric Soares. No verão, o luso ex-Sporting tornar-se-ia definitivamente colchonero

O lateral direito português Cédric Soares, que atua no Arsenal (Premier League), poderá reforçar o Atlético Madrid (La Liga) neste mês de janeiro, para render Kieran Trippier, colega de posição recentemente transferido para o Newcastle.

A britânica "Sky Sports", que avançou com a informação esta sexta-feira, refere que o emblema espanhol pretende um empréstimo do internacional luso até ao final desta época, com uma opção de compra a ser ativada no próximo verão.

O nosso jornal apurou, entretanto, que o interesse do Atlético Madrid nos serviços do defesa internacional português é verdadeiro e que o negócio para efetivar a sua mudança para a capital de Espanha poderá avançar em breve.

Caso venha a representar o atual campeão espanhol, Cédric Soares terá a quarta experiência num clube fora de Portugal. Desde que saiu do Sporting em 2015, o defesa vestiu as camisolas do Southampton, do Inter e do Arsenal.