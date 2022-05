Ajax goleia e sagra-se campeão dos Países Baixos, PSV de Schmidt em segundo

Triunfo por 5-0, em casa, diante do Heerenveen, naquela que foi a última partida de Ten Hag na Johan Cruijff Arena. Ajax conquista 36º título da história.

O Ajax conquistou esta quarta-feira, a uma jornada do fim, o título de campeão dos Países do Baixos. Ao vencer em casa o Heerenveen, por 5-0, na penúltima ronda da liga, a equipa de Amesterdão manteve um avanço de quatro pontos sobre o PSV, com o segundo lugar garantido e que também venceu, neste caso o NEC Nijmegen, por 3-2.

O treinador Erik ten Hag já foi oficializado como futuro treinador do Manchester United e sai assim pela porta grande de um clube onde, em quatro épocas completas, conquistou nada menos do que seis troféus, três deles de campeão nacional, em 2018/19, 2020/21 e, agora, o bicampeonato, em 2021/22. venceu ainda duas taças dos Países Baixos e uma supertaça.

Historicamente, os lanceiros venceram o 36.º título de campeão, sete dos quais nas últimas 11 temporadas, em que perdeu apenas um para o Feyenoord e três para o PSV. Este último emblema é o segundo do país mais titulado no campeonato, com 24 conquistas.

Individualmente, Haller marcou um dos cinco tentos do Ajax, continuando com grande avanço na lista de melhores marcadores, com um total de 20, contra 16 de Van Wolfswinkel.