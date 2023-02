Agente confirma: "Christian Atsu continua desaparecido" na Turquia

Nana Sechere confirmou informação avançada por Volkan Demirel, treinador do Hatayspor. Notícias davam conta do suposto salvamento do futebolista, que continua desaparecido.

Christian Atsu continua desaparecido. Algumas notícias davam conta do salvamento do antigo futebolista do FC Porto, mas tudo não passa de um rumor. Quem o garante é o agente do jogador, que confirma a versão do treinador do Hatayspor.

"Estou neste momento em Istambul. A situação mantém-se, o Christian Atsu continua desaparecido. A menos que veja o Christian ou fale com ele, não tenho mais nenhuma atualização", escreveu Nana Sechere, nas redes sociais.

Depois do sismo que abalou a Turquia e a Síria, algumas notícias deram conta que o ex-jogador de FC Porto e Rio Ave tinha sido encontrado com vida, uma informação que Volkan Demirel, treinador do Hatayspor, desmentiu.

"Por favor, não escrevam que ele sobreviveu sem terem a certeza. As pessoas têm família, esperança, tristezas e as dores vão aumentando. Ainda não há notícias do Atsu e do Taner Savut [diretor desportivo]. Acham que eu não partilharia a informação se eles estivessem no hospital? Partilharei assim que a notícia chegar. Já vivemos coisas muito difíceis. As pessoas estão a trabalhar dia e noite, espero que ambos sejam salvos. Toda a equipa refugiou-se junto das suas famílias. Vou partilhar tudo conforme as informações forem chegando", afirmou o antigo guarda-redes do Fenerbahçe.