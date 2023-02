Christian Atsu encontrado com vida, avança imprensa turca

Futebolista do Hatayspor foi encaminhado para o hospital com dificuldades respiratórias e ferimentos num pé e numa perna.

Boas notícias chegam da Turquia. Christian Atsu, ex-FC Porto e Rio Ave, foi encontrado com vida, de acordo com a imprensa turca.

O avançado ganês do Hatayspor, de 31 anos, já está no hospital, tendo sido encontrado com dificuldades respiratórias e ferimentos num pé e numa perna.

Atsu estaria no nono andar do prédio onde vivia.

De recordar que o português Rúben Ribeiro e o cabo-verdiano Zé Luís também jogam no Hatayspor. Estão ambos a salvo.

O número de mortos provocado pelo forte sismo que atingiu a Turquia e a Síria aumentou para mais de 2600, nos dois países, com relatos de milhares de feridos e de prédios destruídos.

O sismo ocorreu às 04:17 (01:17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) o tremor de terra que ocorreu hoje registou uma magnitude de 7,8 e sentiram-se dezenas de réplicas.