"Não escrevam que ele sobreviveu sem terem a certeza", pediu Volkan Demirel.

O Hatayspor, clube turco onde joga Christian Atsu, desmente, até ao momento, que o jogador ganês tenha sido resgatado dos escombros depois do sismo que causou um rasto de destruição na Turquia. Notícias deram conta que o ex-jogador de FC Porto e Rio Ave tinha sido encontrado com vida, uma informação que Volkan Demirel, treinador do Hatayspor, desmentiu.

"Por favor, não escrevam que ele sobreviveu sem terem a certeza. As pessoas têm família, esperança, tristezas e as dores vão aumentando. Ainda não há notícias do Atsu e do Taner Savut [diretor desportivo]. Acham que eu não partilharia a informação se eles estivessem no hospital? Partilharei assim que a notícia chegar. Já vivemos coisas muito difíceis. As pessoas estão a trabalhar dia e noite, espero que ambos sejam salvos. Toda a equipa refugiou-se junto das suas famílias. Vou partilhar tudo conforme as informações forem chegando", disse Volkan Demirel à imprensa da Turquia.

"Quando ouvimos que ele tinha sido levado para o Hospital Dortyol fomos até lá mas não havia nada. De momento aceitamos que o Taner e Atsu não foram encontrados, infelizmente", afirmou, por seu lado, Gurbey Kahveci, médico do clube.