Fogo-de-artifício pode custar visão parcial a jogador do Galatasaray

Omar Elabdellaoui, de 29 anos, foi socorrido em casa e está internado num hospital de Istambul, sob companhia de responsáveis do clube. Jogador já foi entretanto operado

As celebrações pelo começo do novo ano terminaram mal para Omar Elabdellaoui. Em casa, o futebolista do Galatasaray teve, na madrugada de sexta-feira, um acidente com a utilização de fogo-de-artifício e necessitou de ser internado num hospital de Istambul.

Segundo o clube da Turquia e informações da Imprensa daquele país, o defesa norueguês encontra-se estável, mas sofreu queimaduras nas duas mãos e danos graves num dos olhos, que podem implicar a perda parcial de visão, face ao rebentamento dos artigos pirotécnicos.

Entretanto, Omar Elabdellaoui recebeu as visitas, durante a última noite, de Arda Turan, Fatih Terim e Abdurrahim Albayrak, capitão, presidente e vice-presidente do Galatasaray, respetivamente, que se deslocaram ao hospital da capital turca para se inteirarem do estado do jogador de 29 anos de idade.

Vedat Kaya, médico do hospital de Istambul responsável pelo tratamento de Elabdellaoui, revelou que o jogador já foi operado, não corre sequer risco de vida, mas será submetido a uma nova intervenção cirúrgica em breve.

"Ele veio ao nosso hospital por volta das 12:00 da noite passada. Há feridas em ambos os olhos, mais num só olho. Fizemos os testes necessários. Entrei com o meu amigo cirurgião plástico e equipa oftalmológica e operámos. Ele está agora no seu quarto e o seu estado é bastante bom em comparação com ontem, mas necessitará de uma nova operação. Não temos uma decisão sobre o olho agora mesmo. Faremos uma nova avaliação amanhã [sábado]", referiu o clínico.

Omar Elabdellaoui transferiu-se para o Galatasaray de no início da temporada 2020/21, proveniente do Olympiacos (Grécia). Até ao momento, disputou 13 jogos e cumpriu 1007 de minutos com a camisola do emblema turco.