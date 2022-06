A cláusula no contrato de Neymar que está a complicar a vontade do PSG

A partir de 1 de julho, o contrato de Neymar prolonga-se automaticamente até 2027

Neymar já não desfruta do estatuto intocável que outrora teve no PSG. Com a chegada de Messi e a renovação de Mbappé, o astro brasileiro deixou de ser encarado como a cara do projeto parisiense que, segundo Nasser Al-Khelaifi, vai mudar de prioridades.

A necessidade de vender é outro aspeto que leva à vontade do clube em livrar-se de um dos jogadores mais bem pagos do mundo mas, para além de Neymar não fazer qualquer tenção de sair de Paris, há outro pormenor que irá complicar ainda mais a saída do extremo de 30 anos.

De acordo com o jornal francês L'Équipe, o contrato de Neymar com o PSG, atualmente em vigor até 2025, inclui uma cláusula que vai entrar em vigor no dia 1 de julho e que prolonga o vínculo do internacional brasileiro em mais duas temporadas, até 2027.

Fica cada vez mais improvável, portanto, que Neymar esteja de saída do PSG neste mercado de verão, uma vez que são muitos poucos os clubes que estão em condições de atender o salário que aufere e ainda investir uma soma considerável na sua contratação.

Neymar está há cinco temporadas na capital francesa, mas tem vindo a baixar progressivamente os níveis de produção, também muito por causa de problemas físicos. Esta época, apontou 13 golos e oito assistências em 28 jogos realizados, o registo mais baixo em toda a carreira.