Dilema em Paris: PSG precisa de vender mas Neymar não está inclinado a sair

Parisienses precisam de aliviar a folha salarial, mas o astro brasileiro não faz tenções de sair

O PSG está com um dilema em mãos. Por um lado, a renovação de contrato de Mbappé salientou ainda mais a necessidade de o clube aliviar a folha salarial já neste mercado de verão. Por outro, um dos jogadores mais bem pagos do plantel, Neymar, não está disposto a abandonar a capital francesa.

De acordo com o L'Équipe, Neymar, de 30 anos, aufere cerca de 50 milhões de euros por temporada e, com a La Liga a ter apresentado recentemente uma queixa na UEFA contra o PSG, o clube está mais pressionado a aliviar a folha salarial que, segundo Javier Tebas, ultrapassa os 600 milhões de euros, sem contar com os valores da renovação de Mbappé.

Neymar, em sentido contrário à vontade dos dirigentes parisienses, não faz tenções de sair do PSG, posição semelhante à de Lionel Messi.

O astro brasileiro leva cinco temporadas ao serviço do PSG, com quem tem contrato até 2025. Esta época, apontou 13 golos e oito assistências em 28 jogos, os números mais baixos que registou em toda a carreira.