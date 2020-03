A bola ainda rola no Brasil e origina imagens de revolta como esta

Jogadores do Grémio e equipa técnica protestaram este domingo pelo facto de o futebol não parar no Brasil.

Os jogadores do Grémio e equipa técnica usaram este domingo máscaras faciais minutos antes da receção ao São Luiz, do Campeonato Gaúcho de futebol, como forma de apelar à interrupção das competições, devido ao surto da Covid-19.

Num encontro realizado à porta fechada, precisamente devido à pandemia no novo coronavírus, os jogadores do Grémio subiram ao relvado com máscaras, assim como seu treinador Renato Gaúcho e restante equipa técnica. "Está na hora do Grémio apresentar o seu protesto. Usámos as máscaras para alertar as autoridades. Jogadores de futebol são pessoas. Não estão imunes. O mundo está parado e o futebol brasileiro não pára? Se calhar é preciso fazer greve, se calhar é preciso chegar a esse ponto", disse o treinador de 57 anos.

O Grémio acabou por vencer o encontro por 3-2.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.