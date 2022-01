UEFA revela calendário e "aperta" provas europeias

Face à realização do Mundial no Catar entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro

A UEFA revelou o calendário para o ano de 2022 e a principal nota vai para a confirmação que na próxima época (2022/23) as provas europeias de clubes (Champions, Liga Europa e Conference League) vão ter uma fase de grupos muito mais concentrada.

Face à realização do Mundial no Catar entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro, as seis jornadas das três competições de clubes vão jogar-se em apenas menos de dois meses. A saber: 6/7 e 8, 13/14 e 15 de setembro; 4/5 e 6, 11/12 e 13, 25/26 e 27 de outubro; 1/2 e 3 de novembro.