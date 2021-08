Manchester City prepara nova proposta milionária por Harry Kane

O Manchester City estaria disposto a pagar 150 milhões de euros pelo avançado do Tottenham.

Ao que tudo indica, o treinador português Nuno Espírito Santo dificilmente deverá contar com o avançado Harry Kane no Tottenham para a próxima época. Principal destaque dos Spurs, o avançado de 28 anos é o principal alvo do Manchester City, que prepara uma nova oferta milionária pelo jogador.

De acordo com Fabrizio Romano, jornalista especializado em transferências internacionais, os "citizens" estão dispostos a chegar aos 150 milhões de euros por Kane. O avançado, autor de 33 golos em 49 jogos pelos spurs na última época, é um grande desejo do treinador Pep Guardiola.

O avançado da seleção de Inglaterra, ligado consecutivamente aos spurs desde 2013 (329 jogos e 220 golos pela equipa principal), vem sendo alvo do Manchester City nos últimos meses. Até uma negociação a envolver o português Bernardo Silva também já foi levantada.