Um português para diminuir os valores do negócio Kane, dizem em Inglaterra

Bernardo Silva pode ser envolvido na possível transferência de Harry Kane do Tottenham para o Manchester City, diz o "Daily Mail".

Na sua quinta época com a camisola do Manchester City, o médio Bernardo Silva pode estar próximo de dizer adeus à equipa de Pep Guardiola. O internacional português, de acordo com o jornal inglês o Daily mail, foi oferecido ao Tottenham como moeda de troca na negociação que envolve a contratação do avançado Harry Kane pelos Citizens.

O mesmo jornal inglês afirma que o Manchester City não está disposto a pagar 150 milhões de euros por Kane. A entrada de Bernardo Silva na negociação serviria para diminuir esses valores.

A possibilidade de envolver o internacional inglês Sterling como moeda de troca também estaria descartada porque o médio se recusa a ir para uma equipa que não joga a Liga dos Campeões, como é o caso do Tottenham - os Spurs estão apenas na Conference League.

Guardiola não esconde o seu interesse por Kane : "Ele é um jogador do Tottenham e se o Tottenham não quiser negociar, acabou. Se estiverem abertos para negociar, não é só o Manchester City, muitos clubes do mundo querem contratá-lo, não somos uma exceção. Depende do Tottenham", disse.