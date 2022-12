Ivana Knoll, musa croata, banida do estádio pelas autoridades do Catar

Não marcará presença no jogo com a Argentina por "atentar contra os costumes locais".

Foi notícia na Argentina e na Croácia a ausência de Ivana Knoll do encontro desta terça-feira entre as duas seleções, para a primeira meia-final do Mundial do Catar.

De acordo com várias publicações, a modelo croata, que tem feito furor nas redes sociais pelas reduzidas vestimentas, foi expulsa da bancada pela polícia do Catar durante o duelo dos "quartos" com o Brasil e banida dos estádios no que resta do torneio, por "atentar contra os costumes locais".