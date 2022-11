Desfeitas as dúvidas sobre Sadio Mané: os 26 convocados do Senegal para o Mundial

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A seleção do Senegal revelou esta sexta-feira os 26 convocados para o Mundial'2022, que vai realizar-se entre 20 de novembro e 18 de dezembro no Catar.

Desfeitas estão as dúvidas sobre Sadio Mané: o jogador do Bayern e figura maior da seleção orientada por Aliou Cissé - técnico que renovou contrato até 2024 -, marca presença entre os eleitos, apesar de lesionado.

De recordar que o jogador sofreu uma lesão na cabeça do perónio da perna direita na terça-feira, na goleada sobre o Werder Bremen (6-1), e a sua ausência na prova chegou mesmo a ser dada quase como certa.

Nota ainda para a presença de Loum, médio de 25 anos emprestado pelo FC Porto ao Reading, equipa do Championship (segundo escalão do futebol inglês), que leva um golo marcado em 17 jogos disputados esta temporada.

O Senegal figura no grupo A do Mundial'2022, juntamente com Catar, Equador e Países Baixos.

Lista de 26 convocados:

- Guarda-redes: Edouard Mendy (Chelsea, Ing), Alfred Gomis (Queens Park Rangers, Ing) e Seny Dieng (Rennes, Fra).

- Defesas: Kalidou Koulibalu (Chelsea, Ing), Abdou Diallo (Leipzig, Ale), Youssouf Sabaly (Betis, Esp), Fodé Ballo Touré (AC Milan, Ita), Pape Abou Cissé (Olympiacos, Gre), Ismail Jakobs (Mónaco, Fra) e Formose Mendy (Amiens, Fra).

- Médios: Gana Gueye (Everton, Ing), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest, Ing), Nampalys Mendy (Leicester, Ing), Krepin Diatta (Mónaco, Fra), Pape Gueye (Marselha, Fra), Pape Sarr (Tottenham, Ing), Pathé Ciss (Rayo Vallecano, Esp), Moustapha Name (Pafos, Gre) e Loum Ndiaye (Reading, Ing).

- Avançados: Sadio Mané (Bayern Munique, Ale), Ismaila Sarr (Watford, Ing), Boulaye Dia (Salernitana, Ita), Bamba Dieng (Marselha, Fra), Famara Diédhiou (Alanyaspor, Tur), Nicolas Jackson (Villarreal, Esp) e Iliman Ndiaye (Sheffield Wednesday, Ing).