A lista da Alemanha para o Mundial: ausência de peso, Gotze e dois avançados em foco

Confirmada a ausência de Marco Reus. Confira os escolhidos de Hansi Flick.

A seleção alemã deu esta quinta-feira a conhecer os convocados para o Mundial'2022, que vai disputar-se entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar, confirmando-se a ausência de Marco Reus, capitão do Borussia Dortmund, por lesão, já avançada esta quinta-feira pela Imprensa alemã.

As presenças dos avançados Youssoufa Moukouko (17 anos, Borussia Dortmund) e Niclas Fullkrug (29 anos, Werder Bremen, ainda sem qualquer internacionalização) são as grandes surpresas - e as estreias - da lista de eleitos de Hansi Flick.

Nota ainda para o regresso de Mario Gotze. O futebolista, de 30 anos, que chegou a ser equacionado na pré-época como reforço do Benfica e acabou por optar pelo Eintracht Frankfurt, foi o herói no Mundial'2014, ao marcar o golo da final com a Argentina, que deu o quarto título mundial aos alemães.

Já Timo Werner e Mats Hummels ficam de fora, o primeiro por lesão e o segundo por opção.

A Alemanha está no grupo E do Mundial, juntamente com Espanha, Japão e Costa Rica.

Lista de 26 convocados da Alemanha

Guarda-redes: Manuel Neuer (Bayern), Marc-André ter Stegen (Barcelona, Esp) e Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Defesas: Thilo Kehrer (West Ham, Ing), David Raum (Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid, Esp), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Friburgo), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (Leipzig), Christian Gunter (Friburgo) e Armell Bella Kotchap (Southampton, Ing).

Médios: Joshua Kimmich (Bayern), Leon Goretzka (Bayern Munique), Jamal Musiala (Bayern), Thomas Muller (Bayern), Ilkay Gundogan (Manchester City, Ing), Jonas Hofmann (Borussia Monchengladbach), Mario Gotze (Eintracht Frankfurt), Julian Brandt (Borussia Dortmund) e Kai Havertz (Chelsea, Ing).

Avançados: Serge Gnabry (Bayern), Leroy Sané (Bayern), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Niclas Fullkrug (Werder Bremen) e Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund).