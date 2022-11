Choque no Senegal: Sadio Mané deve falhar o Mundial'2022

Avançado do Bayern saiu lesionado na terça-feira, no jogo com o Werder Bremen, e o jornal L'Équipe avança que vai mesmo falhar o Mundial'2022.

São péssimas notícias para o povo senegalês. A estrela maior daquela seleção africana, Sadio Mané, não deverá conseguir participar no Mundial'2022. De acordo com o jornal francês L'Équipe, a lesão sofrida pelo avançado na vitória (6-1) do Bayern Munique sobre o Werder Bremen, na noite de terça-feira, vai impedir o jogador de ir ao Catar.

Segundo a publicação, Mané terá de parar durante várias semanas.

O selecionador do Senegal, Aliou Cissé, anuncia os convocados para o Campeonato do Mundo na sexta-feira.