Aguero responde a pugilista mexicano e defende Messi: "Não sabes nada de futebol"

Antigo avançado defendeu compatriota, que foi acusado por Canelo Álvarez de falta de respeito para com as cores mexicanas

Kun Aguero veio em defesa de Messi. O antigo avançado da Argentina rejeitou qualquer tipo de desrespeito do craque do PSG para com o México, depois das críticas feitas pelo pugilista Canelo Álvarez.

"Senhor Canelo, não procures desculpas ou problemas, seguramente não sabes nada de futebol ou o que acontece num balneário. Depois dos jogos as camisolas estão sempre no chão por causa do suor. E se veres bem, ele faz um movimento para tirar a bota e toca na camisola sem querer", escreveu o antigo avançado argentino, nas suas redes sociais.

Canelo Álvarez, pugilista mexicano, acusou Messi de falta de respeito para com o México, chegando mesmo a ameaçar publicamente o craque argentino.

"Viram o Messi a limpar o chão com a nossa camisola e bandeira? É melhor ele rezar a Deus para que eu não o encontre", atirou.