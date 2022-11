Pugilista mexicano ameaça Messi: "É melhor rezar a Deus..."

Messi e a camisola do México no balneário da Argentina

Canelo Álvarez não gostou de ver a camisola da sua seleção a ser usada para limpar o chão. Argentinos relativizaram problema nas redes sociais

Canelo Álvarez foi um dos milhões de mexicanos que não gostaram do resultado final com a Argentina, no passado sábado. Para além da derrota por 0-2, o pugilista recorreu às redes sociais para acusar Lionel Messi de falta de respeito.

"Viram o Messi a limpar o chão com a nossa camisola e bandeira? É melhor ele rezar a Deus para que eu não o encontre", escreveu Álvarez, a propósito de um vídeo filmado por Otamendi, dentro do balneário argentino, onde é possível ver o craque do PSG com uma camisola do adversário no chão.

Nas redes sociais, os argentinos relativizaram a situação e pediram ao pugilista mais calma na avaliação da situação em si, uma vez que, segundo os adeptos do país das Pampas, também camisolas da albiceleste estariam a ser usadas para o mesmo propósito.