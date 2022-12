A enigmática mensagem de Benzema nas redes sociais: "Isso não me interessa"

Numa altura em que a sua presença na final do Mundial'2022 permanece uma incógnita, Karim Benzema recorreu às redes sociais.

A presença de Karim Benzema, vencedor da Bola de Ouro referente à época passada, na final do Mundial'2022 permanece segredo dos deuses e, com o jogo contra a Argentina a dois dias de distância, o avançado deixou uma mensagem enigmática na conta pessoal de Instagram.

"Isso não me interessa", foram as curtas palavras escritas por Benzema, numa altura em que a imprensa francesa avança que a relação azeda com o selecionador Didier Deschamps poderá ditar que não esteja presente no decisivo jogo com a Argentina, que será disputado no domingo (15h00).

Recorde-se que Benzema chegou a integrar a convocatória francesa para o torneio, mas uma lesão impediu-o de participar em qualquer encontro. No entanto, o dianteiro do Real Madrid está recuperado e poderá ser chamada de volta ao Catar, caso Deschamps assim o decida.