Sergio Ramos assume ter provocado cartão amarelo no Ajax-Real Madrid

Capitão do Real Madrid fica de fora do jogo da segunda mão com o Ajax

O jogo encaminhava-se para o final quando, em cima do minuto 90, Sergio Ramos viu o cartão amarelo por uma falta dura sobre um jogador do Ajax. Com essa punição, o capitão dos merengues fica de fora do jogo da segunda-mão, mas agora são as declarações do defesa que causam polémica.

No final da partida, Sergio Ramos assume que provocou o cartão amarelo no final do jogo. "Sim, é verdade. Olhei para o resultado, tinha isso em mente. Não é subestimar o adversário, nem pensar que a eliminatória está decidida, mas no futebol é preciso tomar decisões e decidi assim. Vi o amarelo. Vou ver o jogo da bancada e agora é esperar que a equipa feche a eliminatória e sigamos para os quartos de final da Liga dos Campeões."

Recorde-se que a UEFA costuma punir jogadores que provoquem o cartão amarelo para "limpar" o cadastro no jogo seguinte. Foi o caso de Corona, do FC Porto, que foi punido por dois jogos depois de ter visto um cartão no jogo da 5ª jornada da fase de grupos, o que o impediria de jogar o último jogo dessa fase, numa altura em que os dragões já tinham o apuramento garantido. A UEFA considerou que o jogador tinha provocado o cartão e puniu-o com dois jogos de suspensão, tendo falhado o primeiro duelo entre FC Porto e a Roma.