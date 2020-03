"Mourinho era um médio acima da média, mas não tinha paixão"

Mourinho disse esta sexta-feira que se tivesse o 'Mourinho jogador' no plantel o oferecia. João Eusébio e Baltemar Brito revelaram algumas histórias do Special One enquanto atleta.

João Eusébio, atualmente a desempenhar funções no Bragança, partilhou balneário com José Mourinho em 1981/82, no Rio Ave, e contou ao Bleacher Report como era o agora técnico dos spurs enquanto atleta.

O também treinador de futebol descreveu Mourinho como um médio "acima da média", mas pouco competitivo.

"Na minha opinião, o Mourinho era um médio acima da média. Tinha qualidade de passe, sabia sair bem da pressão, lia o jogo muito bem, mas não era muito rápido. Podemos dizer que ele era um pensador do jogo, tinha um estilo muito próprio de jogar. O maior problema dele era a falta de competitividade. Não tinha a paixão que é preciso para se ser jogador de futebol", explicou.

João Eusébio revelou também que o Special One sempre mostrou ter um interesse particular no treino e no lado mais tático do jogo. "Sempre que notávamos algo de diferente no treino dizíamos que tinha sido o Zé [Mourinho] a implementar e não o Senhor Félix [Pai de Mourinho]. Era óbvio desde o início que ele tinha um interesse especial nesse aspeto do jogo."

Baltemar Brito, que foi adjunto de Mourinho no Leiria, FC Porto e Chelsea, também jogava naquele Rio Ave de 81/82 e partilha da opinião de João Eusébio. "O Mourinho não estava no plantel para lutar por um lugar, não tinha essa ambição. Não acho que tenha ido para Vila do Conde para jogar, mas para ter a experiência de participar na I Liga e 'matar' algum tempo enquanto os planos da universidade estavam em pausa", atirou.

Brito contou que o antigo companheiro de profissão sempre gostou de observar os adversários, mesmo quando não era ainda treinador: "Ele contou-me que viajava para ver os adversários e fazer relatórios sobre as outras equipas."

"O Mourinho nasceu líder. Respeita toda a gente, tem um bom sentido de humor, e nunca age como se fosse superior a alguém", finalizou João Eusébio, que treinou Bragança, Esposende, Rio Ave, Gil Vicente, Covilhã, Chaves, Trofense, Freamunde, Varzim, entre outros.