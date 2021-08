Vice-presidente da Juventus comenta Ronaldo no banco e deixa uma certeza

Craque português começa partida com a Udinese como suplente.

Cristiano Ronaldo arranca a temporada 2021/22 no banco de suplentes da Juventus. O astro português inicia o duelo com a Udinese, da primeira ronda, no banco de suplentes, facto que originou ainda mais especulação em torno de uma possível saída.

Pavel Nedved, vice-presidente do emblema de Turim, explicou a opção do treinador Massimiliano Allegri e deixou uma garantia quanto ao futuro do capitão da Seleção Nacional. "Decidimos assim em conjunto com Ronaldo. É normal. Estamos no início da época e não se pode estar no topo de forma. É uma decisão para o bem da equipa e até o Chiellini, um campeão da Europa, está hoje no banco. Se Ronaldo fica na Juventus? Sim, absolutamente", afirmou à DAZN.