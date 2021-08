Cristiano Ronaldo no banco de suplentes e há quem garanta que foi a pedido

Partida com a Udinese, relativa à primeira ronda da Serie A.

Cristiano Ronaldo começa o encontro com a Udinese, da primeira jornada do campeonato italiano, no banco de suplentes, numa altura em que a continuidade em Turim não parece totalmente garantida.

O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu este domingo que a Juve ainda não recebeu propostas oficiais pelo jogador, mas ambas as partes esperam uma solução nos próximos dias. Terá sido mesmo o jogador a pedir para começar o duelo, com início às 17h30, no banco.

Abaixo, o onze inicial da Juve para o jogo com a Udinese.