"Tenho dúvidas que Cristiano Ronaldo acabe a carreira no Sporting"

"Tenho dúvidas", começou por dizer Leonel Pontes sobre a possibilidade, algumas vezes abordada, de Ronaldo decidir acabar a carreira de futebolista como jogador do Sporting.

"A questão importante é que o Cristiano Ronaldo vai acabar pela sua própria decisão e tenho dúvidas que ele volte ao Sporting, mas só a cabeça dele é que vai mandar. Penso que vai continuar a jogar no Manchester United porque não é jogador e pessoa para virar as costas ao desafio", disse o treinador, entrevistado esta quarta-feira na Rádio Renascença.

"Penso que ele pode vir a sentir que para corresponder às expectativas de um clube à dimensão do Sporting, tem de estar ainda com capacidade para dar uma boa resposta e não ser mais um, e ele não é mais um, ele é especial", acrescentou.

Recorde-se que Leonel Pontes, também madeirense, foi treinador e tutor de Cristiano Ronaldo no Sporting. "É um campeão, dentro e fora de campo, e percebe algo muito importante que foi a amizade de um grupo de pessoas que fizeram parte da vida dele. Recordo que mantém uma relação privilegiada com o Miguel Paixão, o José Semedo, o Luís Lourenço e isto para quem está ao nível dele é algo de valorizar. Tenho acima de tudo uma relação de respeito pelo trajeto e pelo trabalho que foi desenvolvendo, pela evolução que teve enquanto pessoa e profissional, mantemos uma relação de amizade, mas cada um sabe estar no seu devido lugar", referiu.