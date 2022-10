Ten Hag explica: "Cristiano Ronaldo? Esta é a segunda vez e tem de haver consequências"

Declarações de Ten Hag, antes do encontro com o Chelsea, marcado para este sábado e referente à Premier League

Missão do treinador: "Eu sou o treinador, sou o responsável e tenho de estabelecer padrões e valores e tenho de os controlar. Na equipa, temos valores e padrões e eu tenho de os controlar."

Reincidência de Cristiano Ronaldo: "Depois do Rayo Vallecano [num jogo de pré-época, frente ao Rayo Vallecano, Ronaldo abandonou o estádio mais cedo], disse a Ronaldo que era inaceitável. Esta é a segunda vez, tem de haver consequências. Sentiremos a sua falta este sábado. É uma ausência para a equipa, mas é importante para a atitude e mentalidade do grupo e agora temos de nos concentrar no Chelsea, pois isso é que é o mais importante".

Período de ausência de Cristiano Ronaldo: "Será uma reflexão para ele, mas também para todos os outros. Eu disse, no início da época, que da próxima vez teria de haver consequências. O futebol é um desporto de equipa e têm de se cumprir certos padrões. E eu tenho de os controlar."