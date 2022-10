Ronaldo: um país apontado como destino provável e três clubes atentos

Campeonato dos Estados Unidos indicado como forte hipótese para o craque português.

Cristiano Ronaldo foi reintegrado nos trabalhos da equipa principal do Manchester United, mas os rumores em torno de uma possível saída continuam. O jornal Mundo Deportivo, de Espanha, dá destaque ao assunto e escreve que o capitão da Seleção Nacional continua muito bem cotado na MLS, principal campeonato dos Estados Unidos, onde terá três portas abertas para dar um novo passo na carreira.

O Inter Miami, de David Beckham, antigo internacional inglês, volta a ser apontado como uma hipótese a ter em conta, mas uma informa do LA Times assegura, por outro lado, que o Los Angeles FC e o Galaxy estão igualmente atentos ao futuro de CR7.

No que toca ao futebol europeu, a imprensa britânica noticiou recentemente que o Nápoles, atual líder da Serie A italiana, mantém o interesse no avançado, que termina contrato com o United no final da época.