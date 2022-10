Notícia em Inglaterra: Nápoles mantém interesse em Ronaldo para janeiro

Segundo o The Sun, clubes ingleses descartam atacar o internacional português e Itália pode ser a solução

O futuro de Cristiano Ronaldo poderá passar pelo regresso à Serie A, para atuar no Nápoles.

Segundo escreve o The Sun, o clube do sul de Itália mantém o interesse no internacional português e pensa no seu recrutamento para a janela de mercado de janeiro.

Ronaldo foi associado ao Nápoles no verão e agora, com a saída facilitada do Manchester United após o recente desentendimento com o técnico Erik Ten Hag e o afastamento da equipa principal, o interesse dos napolitanos voltou à tona.

Clubes como Newcastle, Chelsea e Arsenal terão analisado a situação do avançado de 37 anos, mas descartaram temendo impacto negativo da sua contratação, no balneário e nas finanças.

Recorde-se que Ronaldo conquistou duas ligas italianas ao serviço da Juventus, em três temporadas no clube.