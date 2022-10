Manchester United anuncia reintegração de Cristiano Ronaldo

Depois de ter sido colocado a treinar com a equipa de ​​​​​​​sub-21 e de ter falhado o jogo com o Chelsea (1-1), Ronaldo treinou junto do plantel principal esta quinta-feira.

O Manchester United anunciou esta terça-feira que Cristiano Ronaldo foi reintegrado nos treinos da equipa principal, depois de ter sido afastado do jogo com o Chelsea (1-1) e colocado a treinar junto da equipa de sub-21 dos red devils.

Recorde-se que o astro português recusou-se a entrar nos minutos finais da vitória do United sobre o Tottenham (2-0) e acabou mesmo por abandonar a partida antes do apito final, o que resultou em que fosse castigado por Erik ten Hag.

O jornal The Times já havia avançado que o técnico neerlandês iria reunir-se com CR7 com vista a uma "reconciliação", sendo que a Imprensa espanhola avança mesmo que Ronaldo deverá ser titular na quinta-feira, diante dos moldavos do Sheriff Tiraspol.

O Manchester United recebe o Sheriff na quinta-feira, às 20h00, em jogo da penúltima jornada do grupo E da Liga Europa, liderado pelos espanhóis da Real Sociedad com 12 pontos. Os red devils estão em segundo lugar, com nove, seguidos dos moldavos, que somam três, e dos cipriotas do Omonia, ainda a zeros.