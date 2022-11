"Parece que o Cristiano veio ao Mundial por convite e que não contam com ele..."

Iker Casillas acredita que o português pode muito bem protagonizar uma grande campanha no Catar, apesar de toda a polémica.

Campeão mundial ao serviço da seleção espanhola, Iker Casillas lançou um olhar para o evento que se inicia neste domingo no Catar e com Ronaldo, na opinião do antigo guarda-redes, pronto para causar estragos.

"Bota de Ouro? Diria Benzema, mas lesionou-se. Há Neymar, que pode brilhar. Ou Messi. Ou o Cristiano! Parece que o Cristiano veio ao Mundial por convite e que as pessoas não contam com ele, por todas as movimentações que teve no Manchester United, mas...", afirmou Casillas numa entrevista concedida ao jornal Marca.

"As pessoas, quando falam do Cris, esquecem-se daquilo que ele já fez. Bem, não se esquecem, porque sabem aquilo que ele fez. Mas eu iria sempre querê-lo na minha equipa. O Cristiano ainda tem corda para jogar ao mais alto nível", disse ainda o antigo guardião do FC Porto, que brilhou também durante largas temporadas na baliza do Real Madrid.

O Mundial do Catar arranca neste domingo, com o jogo entre a seleção da casa e o Equador, às 16h00.